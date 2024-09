La 13enne stuprata alla Villa Bellini, già a processo anche due minori

In aula "l'insofferenza" di uno degli imputati

CATANIA – I riflettori sono tutti puntati verso il processo a carico dei maggiorenni, cinque giovani extracomunitari accusati di concorso nel terribile stupro di gruppo ai danni di una tredicenne, violentata dal branco a gennaio nei bagni della Villa Bellini. Nel frattempo però si è aperto, diviso in due – dinanzi ai giudici minorili – anche il processo a carico dei due minori coinvolti (uno ha scelto l’abbreviato).

Qui non sono presenti parti civili (perché il rito minorile non prevede la possibilità di una costituzione) ma proseguirà con i testi la prossima settimana.

Un imputato “insofferente”

Ieri è stato soprattutto il giorno dei processi per gli adulti. Quattro su cinque non hanno chiesto riti alternativi mentre il quinto, l’unico maggiorenne ad aver materialmente abusato della ragazzina, ha chiesto l’abbreviato.

Gli imputati erano presenti, quasi tutti in videoconferenza tranne uno, che era presente in aula e avrebbe mostrato a tratti insofferenza. Non c’erano invece la vittima né il suo fidanzatino. Lei fu violentata , lui trattenuto a forza e costretto a non muoversi e non cercare di salvare la ragazza.

La traduzione degli atti

Lo stupro fu un’orribile vicenda di cronaca, uno dei casi più terribili avvenuti in città negli ultimi anni. Per il maggiorenne che ha chiesto il giudizio abbreviato si procederà dinanzi al gup Giuseppina Montuori. Per gli adulti invece si procede dinanzi alla seconda sezione penale del Tribunale collegiale catanese.

In aula oggi i difensori degli imputati hanno contestato, in via preliminare, che la Procura non ha fatto trascrivere in arabo gli atti relativi alla alla fissazione di udienza ma solo quello della richiesta di giudizio immediato.

L’eccezione

Una istanza su cui la giudice si è riservata di pronunciarsi, mentre i pm Anna Tranchillo e Sebastiano Ardita hanno sostenuto – dal loro punto di vista – l’infondatezza della questione, supportati dai legali delle parti offese.

Gli atti principali sin qui, hanno fatto notare, erano stati tradotti e comunque gli imputati capirebbero quasi tutti l’italiano avendo alcuni dato dichiarazioni spontanee in sede d’incidente probatorio. La pronuncia del Tribunale sul punto è attesa per il 15 ottobre.

Il rito abbreviato

Il rito abbreviato invece si farà il 25 ottobre. In entrambi i casi i giudici si devono ancora pronunciare sulle richieste di costituzione di parte civile. In entrambi i processi hanno provato a costituirsi ben 7 associazioni oltre alle vittime. Ha chiesto di potersi costituire parte civile anche il Comune di Catania, presente all’inizio anche il sindaco Enrico Trantino.

Ci saranno ovviamente i legali della 13enne e del 17enne oltre diverse associazioni antiviolenza, come l’associazione Bon’t Worry, assistita dall’avvocato Pierfrancesco Buttafuoco. che aveva annunciato la costituzione già qualche giorno fa; e l’associazione Codici, con l’avvocato Manfredi Zammataro, poi Thamaia, Galatea e Similia.

Le vittime

La ragazza tramite familiari è assistita dall’avvocato Cecilia Puglisi, il fidanzatino dall’avvocato Eleonora Baratta (inizialmente nominata dalla famiglia del minore, ora dallo stesso ragazzo essendo diventato maggiorenne). Il processo si celebra a porte chiuse.

L’inchiesta dei Carabinieri di Catania è stata coordinata dalla Procura ordinaria, dalla pm Anna Trinchillo e dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita. Per quanto riguarda invece il filone in mano alla Procura minorile è stata coordinata dai magistrati Carla Santocono e Orazio Longo.

I legali

Il collegio di difesa è composto dagli avvocati Gianmarco Gulizia, Michelangelo Mauceri, Alfonso Abate, Salvatore Gangi, Salvatore Cipriani, Emiliano Cinquerrui e Marisa Ventura.