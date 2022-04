La banda del catalizzatore: quattro arrestati

Colti in flagrante.

CATANIA – Arrestate quattro persone, la scorsa notta, in flagranza per il reato di furto aggravato in concorso. Nello specifico, intorno alle ore due e trenta giungeva in sala operativa una richiesta di intervento da parte di un uomo che, dal balcone di casa, aveva notato quattro individui armeggiare su un autovettura in sosta in via Pietro Novelli.

I quattro uomini, nello specifico, dopo aver sollevato con un cric l’autovettura, avevano tagliato il catalizzatore del mezzo per poi tentare la fuga a bordo di una cinquecento. Colti sul fatto, la polizia li ha fermati. I quattro sono agli arresti domiciliari.