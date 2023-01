La Befana della Polizia: festa e solidarietà

Raccolte 20 sacche di sangue in favore del centro talassemia infantile di Catania.

CATANIA.Terminate le restrizioni imposte dalla pandemia, è ritornato il tradizionale appuntamento organizzato dal Sindacato Autonomo di Polizia di Catania per i bambini e le famiglie dei poliziotti aderenti al SAP.

Si è ripartiti alla grande al cine multisala “The Space” Etnapolis, dove oltre 400 bambini accompagnati dai genitori, hanno festeggiato la festa dell’Epifania con giochi, animazione e la visione del divertentissimo film “Il Gatto con gli stivali 2”, sgranocchiando leccornie piacevolmente trovate nelle calze offerte a tutti i piccoli ospiti.

I poliziotti aderenti al SAP hanno approfittato dell’occasione per compiere un gesto concreto di solidarietà; sono state raccolte 20 sacche di sangue in favore del centro talassemia infantile di Catania, grazie all’associazione ADVS FIDAS che con la sua autoemoteca ha sostato all’ingresso del multisala.

All’interno del foyer è stata organizzata una raccolta di cibo a lunga conservazione da destinare a soggetti meno fortunati che vivono in situazioni di disagio economico. Oltre 500 Kg di alimenti che il Segretario Provinciale del SAP Antonio Basile, in rappresentanza di tutti i colleghi, a fine manifestazione ha consegnato alla Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano di Catania.

Alla divertente manifestazione che il Sap di Catania organizza oramai da trent’anni, hanno partecipato il Presidente Nazionale del SAP Rosario Indelicato e il Segretario Nazionale Giuseppe Coco.