La Camera boccia la sfiducia alla ministra del Turismo Santanchè

La mozione respinta con 213 no, 121 sì e 3 astenuti

ROMA – La Camera ha respinto con 213 no, 121 sì e 3 astenuti la mozione di sfiducia presentata dal M5S e sottoscritta da tutte le opposizioni ad eccezione di Italia Viva, contro Daniela Santanché. La ministra del Turismo non era presente nell’Aula di Montecitorio per impegni legati al suo ruolo di ministro.

“Il mio stato d’animo è uguale a quello di sempre” ha detto la ministra ai cronisti presenti al meet forum di a Pietrarsa. “Il Parlamento, credo, che in una democrazia è sovrano. Il voto mi sembra molto chiaro, per cui assolutamente non direi serena ma molto tranquilla”.