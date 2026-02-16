La candidatura di La Vardera: la sfida e i rischi del centrosinistra

Cosa provocherebbe il mancato accordo. Gli scenari

Perché la candidatura di Ismaele La Vardera può fare male al centrosinistra? Dipende, ovviamente, da come si andrà alle prossime elezioni regionali. Se il leader di Controcorrente troverà un’intesa sul suo nome con l’opposizione, la partita rischia di essere un po’ più complicata per il centrodestra. Nel caso opposto, invece, sarà confezionato un assist per la maggioranza che regge l’attuale governo.

La Vardera ha un seguito non piccolo, costruito giorno dopo giorno. Padroneggia la comunicazione, presentandosi come un politico antisistema. Una postura che ha fatto breccia nei social e con i voti. Le candidature ampliano, di solito, il consenso.

L’eventuale alleanza e i rischi

Una eventuale alleanza a sinistra non sarebbe certo priva di rischi. L’elettore ama le figure di rottura, lo ha dimostrato. Però, con la stessa sveltezza dell’innamoramento, può decidere di scaricarle, se le vede aggregate a un contesto non gradito. In ogni modo, al momento, l’ipotesi appare incerta, se non fragile.

E qui si delinea con chiarezza il potenziale danno per il centrosinistra. Correndo in solitaria, Ismaele La Vardera frammenterebbe sicuramente il bacino dell’opposizione, essendo, a sua volta, un oppositore. Quali che saranno le sue fortune personali, molti voti verrebbero sottratti al centrosinistra, più che al centrodestra.

Le reazioni

L’anticipo Laverderiano, intanto, ha messo in risalto l’infrangibile capacità di divisione di quella coalizione. Avs ha già praticamente steso il tappeto rosso, mentre Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd, in una chiacchierata conLiveSicilia.it, ha ribadito con nettezza: “Mi ha sorpreso la sua dichiarazione che chiede il sostegno del centrosinistra dopo aver abbandonato il tavolo. Quindi se ha voglia di dialogare con i partiti del centrosinistra torni a sedersi al tavolo e si rimetta a quelle decisioni”.

Lo stesso Ismaele ha replicato con una lettera inviata al nostro giornale che ha seguito con attenzione la vicenda e continuerà a farlo.

In mancanza di concordia, non sembra impossibile immaginare gli sviluppi. L’ennesima sconfitta per il centrosinistra e l’immancabile polemica sulle responsabilità della medesima, con annesse, roventissime, recriminazioni. Un film già visto.

