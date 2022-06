La Cisl scrive a Lagalla: “Ecco le esigenze per le partecipate”

“Confermiamo la disponibilità al confronto sui temi legati all'efficientamento dei servizi"

PALERMO – “Al professore Lagalla, nuovo Sindaco della città di Palermo, confermiamo la disponibilità al confronto sui temi legati all’efficientamento dei servizi e delle attività svolte dalle aziende partecipate dei trasporti e dei servizi alla collettività, che riteniamo debbano avere estrema priorità nell’agenda delle cose da fare con urgenza”. Così Dionisio Giordano, segretario generale della Fit Cisl Sicilia, unitamente all’intero gruppo dirigente dell’organizzazione, esorta il nuovo amministratore della città a dare risposte adeguate a lavoratori ed utenti.

“Su Gesap, gestore dell’aeroporto Falcone Borsellino, occorre una governance che sappia cogliere tutte le potenzialità di sviluppo del secondo scalo siciliano per volumi di traffico ancora ampiamente inespresse, coniugando l’aumento del traffico passeggeri con lo sviluppo di asset e segmenti ancora non valorizzati quali ad esempio il trasporto delle merci, realizzando in situ hangar e depositi per il cargo – incalza Giordano unitamente ad Antonio Dei Bardi, segretario generale aggiunto della Fit Cisl Sicilia -.

“Su Amat, l’azienda di trasporto pubblico cittadina, occorre adeguare il contratto di servizio, dare immediata efficacia al piano di risanamento, completare l’organico degli autisti con lo scorrimento della graduatoria esistente, infine bisogna definire il contenzioso economico con il Comune di Palermo in merito alla Tosap e Tari – sostiene Giordano, unitamente a Davide Traina, segretario regionale Fit Cisl, e Salvatore Girgenti, segretario aziendale Fit Cisl Amat -“. E, aggiungono, “non è più sostenibile tenere gli autobus fermi in rimessa per carenza di autisti, si offre un servizio inadeguato e si percorrono pochi kilometri determinando un danno alle casse dell’azienda”.

“Su Rap, l’azienda di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, è indispensabile e non più procrastinabile mettere in equilibrio economico-finanziario il bilancio aziendale, a partire dal completamento della procedura di ricapitalizzazione e dall’erogazione dei crediti certificati nei confronti del Comune che ammontano a circa 50 mln”, così intervengono Giordano e Vincenzo Traina, segretario aziendale Fit Cisl Rap.

“Dare piena attuazione al piano industriale di Rap, con l’assunzione di autisti e operai e con l’acquisto di mezzi operativi tali da rendere ‘un fatto normale’ la raccolta quotidiana dei rifiuti, l’incremento della raccolta differenziata e la infrastrutturazione impiantistica della piattaforma di Bellolampo, dal riutilizzo dei rifiuti al recupero energetico”.