La commemorazione di Mico Geraci: il ricordo e le polemiche

"Perché organizzare la sagra della salsiccia proprio oggi?"

1' DI LETTURA

CACCAMO (PALERMO) – Si è svolta questa mattina al cimitero di Caccamo, in provincia di Palermo, la commemorazione di Mico Geraci, il sindacalista ucciso dalla mafia la sera delll’8 ottobre 1998, 25 anni fa.

E’ stata deposta una corona di fiori dal sindaco Franco Fiore, dall’assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, in rappresentanza del presidente della Regione Renato Schifani. In mattinata sarà celebrata una messa e domani sono previste altri momenti commemorativi: studenti, docenti e autorità sfileranno per le vie del paese per ricordare Geraci. Il corteo arriva in piazza Zafferana, luogo dell’omicidio, che da lunedì sarà intitolata a Mico Geraci, con la scopertura della targa.

Una manifestazione tra le polemiche: la famiglia del sindacalista ha contestato la scelta di organizzare la sagra della salsiccia proprio oggi, nel giorno del venticinquesimo anniversario. Il sindaco Fiore ha replicato che la sagra si è sempre svolta la seconda domenica di ottobre e sono previsti 40 mila visitatori.