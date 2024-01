Conferenza stampa di Giorgia Meloni: “Pozzolo? Ho chiesto la sospensione da FdI” DIRETTA

Le dichiarazioni della premier

ROMA – La conferenza stampa di inizio anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

12.37 – Si arriva al caso Pozzolo e allo sparo di Capodanno che ha ferito una persona: “Pozzolo dispone di un porto d’armi per difesa personale, non so perché ma questo non va chiesto a me. Chiunque detenga un’arma ha il dovere di custodirla con responsabilità e serietà, per questo c’è un problema con quanto accaduto”. meloni poi ha aggiunto: “Vedremo la reale dinamica della vicenda ma in ogni caso qualcuno non è stato responsabile e quel qualcuno è chi deteneva quell’arma. Ho chiesto quindi che Pozzolo venga deferito in commissione di garanzia dei probiviri e che, nelle more, venga sospeso da Fratelli d’Italia”.

12.28 – “L’autonomia differenziata si tiene autonomamente con il premierato”, ha poi affermato Meloni. “A uno Stato forte devono corrispondere autonomie forti. Non credo in sperequazioni tra nord e sud, questa riforma non toglie risorse al Meridione. Si tratta di una responsabilizzazione della classe dirigente”.

12:22 – Tra i temi affrontati in conferenza stampa anche quello della riforma del premierato. Meloni assicura: “Non tocchiamo i poteri del presidente della Repubblica, che in Italia è sempre stato una figura di assoluta garanzia. Non vedo in cosa, l’elezione diretta del capo del governo, significhi togliere poteri al Capo dello Stato”. Secondo la premier, invece, “sic rea un buon equilibrio e si rafforza la stabilità dei governi”.

12.14 – “Mi colpisce moltissimo che, per paradosso, le immagini atroci dello scorso 7 ottobre, degli attacchi di Hamas su civili inermi, abbiano prodotto una recrudescenza di antisemitismo in tutto l’Occidente. Questo vuol dire che questo antisemitismo covava sotto la cenere”.

11.58 – Tema immigrazione. “Servono soluzioni strutturali, il mio obiettivo è lavorare in Africa e fermare le partenze”, le parole di Meloni. “Non risolveremo mai il problema se pensiamo solamente a come gestire i migranti una volta che arrivano in Europa. C’è solo un modo per risolvere il problema una volta per tutte ed è lavorare a monte, ma chiaramente non si tratta di un lavoro che l’Italia può agire da sola”. Secondo la premier “l’Europa deve tornare a rivolgere la sua attenzione all’Europa”.

11.48 – “Mi impegnerei volentieri in un confronto televisivo con Elly Schlein, non mi sono mai sottratta e non lo farò neanche stavolta”, ancora Meloni.

11.45 – “La mancata ratifica del Mes? Non credo vada letta in relazione ai risultati del Patto di stabilità. Sono soddisfatta a condizioni date dell’accordo sul Patto, chiaramente non è il Patto che avrei voluto io”.

11.32 – Meloni e le Europee: “Non ho ancora deciso se candidarmi alle Europee. Mi piacerebbe misurarmi con il consenso dei cittadini e penso anche che una mia eventuale candidatura potrebbe portare forse altri leader a candidarsi. Devo ancora capire, però, se una mia eventuale candidatura porterebbe via tempo al mio lavoro”.

11.28 – “La crescita italiana è stimata come superiore alla media europea per il 2024. Quest’anno abbiamo diminuito le tasse tagliando la spesa pubblica”. Così la premier rispondendo a una domanda sulla manovra del 2025. “Confido che si possa essere ragionevoli e immaginare una diminuzione dei tassi d’interesse, cosa che diminuirebbe le risorse da impiegare per pagare il debito italiano – ha aggiunto Meloni -. Ad ogni modo, tra aumento delle tasse e taglio della spesa pubblica scelgo la seconda”.

11.24 – “Sono particolarmente preoccupata dall’impatto dell’intelligenza artificiale su vari livelli, e in particolare nel modo del lavoro. l’impatto dell’ia riguarda anche lavori di alto profilo, rischiamo un impatto devastante con sempre meno persone necessarie”.

11:20 – “Sarà un anno molto complesso per tutti, saremo tutti molto impegnati. Dalla stampa mi aspetto rispetto, non mi aspetto sconti”. Queste le prime parole di Meloni.

11:18 – Iniziata la conferenza stampa.