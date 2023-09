L'operazione della polizia in via Santi Amato

1' DI LETTURA

SIRACUSA – Cinquantatre dosi di hashish, 21 di marijuana, quattro di cocaina e nove di crack pronte per essere vendute dai pusher agli assuntori della zona sono state trovate e sequestrate a Siracusa dalla Polizia di Stato in via Santi Amato durante un servizio di controllo del territorio.

La droga era contenuta in alcuni involucri custoditi nel vano contatori di uno stabile.