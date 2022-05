La figlia di Cuffaro supera gli scritti al concorso in magistratura

L'ex governatore siciliano condannato per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra: "Orgoglioso della scelta di Ida"

PALERMO – Totò Cuffaro, l’ex Presidente della Regione siciliana condannato per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra e rivelazione di segreto istruttorio, potrebbe avere presto un magistrato in famiglia. La notizia è stata diffusa dalla Adnkronos.

La figlia Ida ha infatti superato gli esami scritti per diventare magistrato. Il suo nome è tra lo striminzito 5,7 per cento degli aspiranti giudici ammessi agli orali nell’ultimo concorso in magistratura si legge sul sito dell’Adnkronos -. Dei 3.797 candidati che si erano presentati l’estate scorsa allo scritto, sono stati ammessi all’orale solo in 220 su 310 posti disponibili, e tra loro c’è proprio Ida Cuffaro.

“Io sono molto orgoglioso della scelta di mia figlia – spiega Cuffaro all’Adnkronos – perché testimonia la grande e ostinata fiducia che mia figlia ha nella giustizia, d’altronde come la mia”. “E ritengo che la scelta di Ida sia la sconfitta della mia sconfitta. Io condivido pienamente la scelta di mia figlia di volere fare il magistrato perché è la cosa più bella che potesse fare, una scelta di legalità”. E poi aggiunge: “Io so che lei non vorrebbe che io ne parlassi, non ama stare al centro dell’attenzione”.