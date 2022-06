La Fortitudo Agrigento sfiora l’impresa, Rieti riapre la serie

I siciliani puntano al secondo match point in Gara 4

La Fortitudo Agrigento perde Gara 3 contro la Sebastiani Rieti per 60-58 sfiorando l’impresa e punta al secondo match point domenica 19 giugno alle 18:00 al Palasojourner. La squadra di coach Catalani approccia male il match e l’assenza di Albano Chiarastella si fa sentire con un parziale di 11-2 in favore di Rieti. Sono poche le occasioni che portano Agrigento in vantaggio, Rieti ha saputo dominare il campo e sfruttare le occasioni sprecate della Fortitudo. Un super Ambrosin con 19 punti non basta alla squadra di coach Catalani per rimontare 15 punti di scarto nell’ultimo quarto e vincere il match, rimane comunque una prova di forza importante con l’ultimo parziale di 6-15 in favore di Agrigento ed il risultato finale di 60-58.

In doppia cifra anche Nico Morici autore di 14 punti. Coach Catalani soddisfatto della prova dei suoi: “Era il match che ci aspettavamo e tenere a 60 punti Rieti in casa loro è sicuramente un risultato importante. Non rimprovero nulla ai miei ragazzi, mancava poco per vincere la partita e ci riproveremo per Gara 4, abbiamo ancora due match point per portare a casa il risultato, è una finale e ci stanno partite così combattute. Complimenti alla Sebastiani per il match che hanno giocato e per l’ambiente attorno, cerchiamo di recuperare le energie e ci vediamo domenica”.

IL TABELLINO

Real Sebastiani Rieti – Moncada Energy Agrigento 60-58 (16-10, 20-18, 18-15, 6-15)

Real Sebastiani Rieti: Federico Loschi 17 (1/2, 3/9), Nicolas manuel Stanic 11 (4/7, 1/2), Marco Contento 10 (3/6, 1/4), Mario jose Ghersetti 7 (3/8, 0/2), Klaudio Ndoja 6 (0/1, 1/3), Alessandro Piazza 5 (0/3, 1/3), Lorenzo Piccin 3 (0/0, 1/1), Marco Maganza 1 (0/0, 0/0), Omar Dieng 0 (0/0, 0/1), Zdravko Okiljevic 0 (0/2, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 20 – Rimbalzi: 30 3 + 27 (Mario jose Ghersetti 11) – Assist: 10 (Alessandro Piazza 3)

Moncada Energy Agrigento: Lorenzo Ambrosin 19 (4/8, 3/5), Nicolas Morici 14 (4/6, 1/4), Alessandro Grande 9 (4/9, 0/3), Andrea Lo biondo 8 (4/9, 0/1), Cosimo Costi 4 (0/2, 1/3), Mait Peterson 2 (0/2, 0/1), Giuseppe Cuffaro 2 (1/2, 0/2), Santiago Bruno 0 (0/1, 0/1), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 10 – Rimbalzi: 34 6 + 28 (Lorenzo Ambrosin 9) – Assist: 9 (Alessandro Grande 4)