La Fortitudo Agrigento torna in Serie A2, Rieti ko

Al PalaMoncada esplode la festa dei tifosi

AGRIGENTO – La Fortitudo Agrigento torna in Serie A2 e dedica la vittoria e la promozione a Salvatore Moncada, ex presidente del club scomparso nei primi giorni di maggio. In Gara 5 contro Rieti, giocata in un PalaMoncada pieno di spettatori, la squadra di coach Catalani si impone con il risultato finale di 63-60. Dopo la sirena finale è esplosa la festa per il ritorno in Serie A della compagine di Agrigento.