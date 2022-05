La fortuna bacia la Sicilia: centrate tre vincite al Lotto

Ecco dove sono state giocate le schedine vincenti

ROMA – Il Lotto premia la Sicilia con vincite per oltre 37mila euro: a Ragusa, riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 19mila euro grazie a tre numeri (16-21-73) sulla ruota di Napoli. Si festeggia ad Acireale, in provincia di Catania, con altri 9.500 euro, e a Palermo, con un colpo da 9.000 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 363 milioni da inizio anno.

La Sicilia si scopre fortunata anche con il SuperEnalotto. Nel concorso del 10 maggio sono stati centrati due “5” del valore di 37.536,90 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Comunale 38/39 a Camaro Inferiore, in provincia di Messina, mentre l’altra è stata centrata nel tabacchi di via E. l’Emiro 52 a Palermo. Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 202,9 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta euro.