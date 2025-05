La Giunta approva l’accordo per sbloccare i lavori dell’istituto Guttuso

Soddisfazione da parte del sindaco Lagalla e gli assessore Alaimo e Tajamo

PALERMO – La Giunta comunale, nella seduta di oggi pomeriggio, ha approvato un importante accordo transattivo con la società delle “Divine Vocazioni”, finalizzato a garantire la continuità dell’uso scolastico dell’immobile “Renato Guttuso” di via Galletti, ad Acqua dei Corsari, e a risolvere bonariamente i contenziosi giudiziari pendenti tra le parti.

“Con questa delibera di Giunta l’amministrazione comunale non solo chiude un difficile contenzioso, ma offre soprattutto una nuova prospettiva a un immobile destinato a utilizzo scolastico, agli studenti e alle loro famiglie”, affermano il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore al Patrimonio Brigida Alaimo e l’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo.

“Infatti, l’accordo con la società delle ‘Divine Vocazioni’, oltre a chiudere il contenzioso, sblocca un’intesa per i lavori di manutenzione con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’istituto Guttuso e ridare piena funzionalità agli spazi. Rivolgiamo il nostro ringraziamento agli uffici degli assessorati al Patrimonio e all’Istruzione e alla dirigente scolastica per l’intenso e costruttivo lavoro che ha portato alla definizione della transazione”, concludono il sindaco e gli assessori.

Cosa prevede l’accordo

Nello specifico l’accordo prevede: la prosecuzione del contratto di locazione sottoscritto nel 2022 per un ulteriore periodo di 16 anni, fino al 2041; il pagamento da parte del Comune di Palermo di 900mila euro, entro quindici giorni, a definizione dei giudizi in corso; l’impegno della società “Divine Vocazioni” alla realizzazione di una serie di lavori strutturali e di adeguamento normativo, in due fasi; entro due mesi dall’erogazione del pagamento, saranno completati gli interventi di manutenzione necessari alla riapertura della scuola elementare e degli uffici di direzione; entro due anni dalla sottoscrizione, saranno completati i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, adeguamento sismico e normativo, sicurezza antincendio, certificazione energetica, separazione funzionale degli spazi e messa a norma degli impianti.

La società si impegna, infine, a produrre al termine dei lavori tutte le certificazioni richieste per l’agibilità e la sicurezza dell’immobile.