La grande equitazione torna a Palermo, la Coppa degli Assi scalda i motori

La competizione internazionale al campo ostacoli della Favorita

PALERMO – La grande equitazione internazionale torna a Palermo con la 38esima edizione della Coppa degli Assi. La kermesse mondiale manca nel capoluogo dal 2011. La manifestazione, che è stato un caposaldo per decenni del calendario sportivo palermitano, si svolgerà al campo ostacoli del parco della Favorita, tornato agibile per le gare di equitazione sotto l’egida della Fise (Federazione italiana sport equestri). L’impianto, infatti, è stato oggetto anche di lavori di consolidamento del costone di Montepellegrino attiguo al campo ostacoli.

In questi anni la competizione, organizzata dall’Istituto per l’incremento ippico della Regione Siciliana, si è svolta nella tenuta di Ambelia, nel Catanese, struttura fortemente voluta dall’ex governatore Nello Musumeci. La Coppa degli Assi si svolgerà dal 30 novembre al 3 dicembre e sarà preceduta, dal 23 al 25 novembre, dagli Internazionali di Sicilia. All’interno delle due settimane di evento, il campo ostacoli ospiterà anche la Fiera Mediterranea del cavallo. L’organizzazione sarà curata dall’assessorato regionale al Turismo ma non ci sarà il contributo dell’assessorato regionale all’Agricoltura. Nelle prossime ore verrà comunicato l’elenco di partecipanti.