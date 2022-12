La Island Motorsport punta il Rally di Natale a Taormina

Per chiudere in bellezza una positiva annata agonistica 2022

TAORMINA (ME) – Nuovamente in Sicilia, oramai sua terra d’adozione, per l’ultimo impegno stagionale. Il pilota romano Fabio Angelucci sarà al via, infatti, del Rally di Natale a Taormina, in scena il prossimo fine settimana, per chiudere in bellezza una positiva annata agonistica 2022, tanto da averlo già visto conquistare il terzo gradino del podio assoluto nel Campionato Siciliano Rally, pur avendo disputato solo tre gare delle sei in calendario. Al fianco del portacolori della scuderia Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), si posizionerà il locale Massimo “Max” Cambria, fresco vincitore della Coppa navigatori, sempre nella serie isolana di specialità; per l’occasione, al più che affiatato equipaggio sarà affidata la Skoda Fabia Rally2 curata dalla Turbocar Sport e gommata Pirelli.s

“Che dire? Questa competizione è un vero e proprio pezzo di cuore – ha dichiarato Angelucci alla vigilia -. In più, torno a condurre una vettura della Turbocar dopo parecchi anni. Un team a cui sono legato sentimentalmente, essendo stato in passato di mia proprietà. In merito al percorso, invece, sarà riproposta anche la ‘Scifi-Limina’, tra le mie frazioni cronometrate preferite, insieme alla ‘Savoca’, una vera e propria classica. Insomma, vi sono tutti i presupposti per divertirci e, speriamo, per far bene”.

La manifestazione, spalmata su due giorni, entrerà nel vivo sabato 10 dicembre con lo shakedown e la qualifying stage (che determinerà l’ordine di partenza), seguiti dalle prime quattro prove speciali delle sette in totale; l’indomani, invece, è prevista la disputa delle rimanenti tre “piesse”. Lo start e il palco d’arrivo saranno entrambi allestiti presso la storica Porta Catania di Taormina.