La lite davanti al tribunale di Palermo e l’arresto per droga

Ai domiciliari un uomo di 55 anni

PALERMO – La vicenda comincia con una lite e finisce con l’arresto di un cinquantacinquenne per droga. Sono le 18 di ieri pomeriggio. Arriva una telefonata al 112, qualcuno segnala una lite all’esterno del Palazzo di giustizia di Palermo.

Alla lite partecipano uomini e donne. I primi a intervenire sono i carabinieri del Nucleo radiomobile che riportano la calma. Da giorni si registrava uno strano viavai all’interno del mercato del Capo.

I militari individuano Fabrizio Bertoldo e decidono di perquisire la sua abitazione. Il fiuto dei cani dell’unità cinofila di Villagrazia scovano 50 dosi di crack. Quando i militari chiedono all’indagato di seguirli in auto il clima si fa teso per l’intervento di parenti e amici. Ad assistere alla scena ci sono magistrati e avvocati. In l’attesa dell’udienza dei convalida Bertoldo si trova e arresti domiciliari.