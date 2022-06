La lite e poi i colpi d’arma da fuoco

Il bilancio è di un ferito: indagano i carabinieri.

SANTA MARIA DI LICODIA. Una lite tra due persone al culmine della quale sarebbe spuntata un’arma da fuoco: l’esplosione dei proiettili avrebbe finito col ferire una terza persona che si trovava sul posto. E’ accaduto in piena sera ed in pieno centro storico, lungo via Vittorio Emanuele.

Anche se le notizie sono frammentarie, ad indagare sull’accaduto sono i carabinieri della stazione licodiese che avrebbero già individuato i protagonisti della vicenda.