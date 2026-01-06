La madre di Paolo La Rosa allo Zen, appello allo Stato VIDEO

Il figlio fu ucciso nel 2020 a Terrasini in una rissa

PALERMO – “Chi ha ucciso mio figlio non abitava allo Zen, i delinquenti sono ovunque”. A parlare nel pomeriggio dello Zen di Palermo, poco prima della Santa Messa che sarà celebrata dall’arcivescovo Corrado Lorefice, è Loredana Zerbo, madre di Paolo La Rosa, assassinato nel 2020 a Terrasini al culmine di una rissa davanti a una discoteca.

“Le mamme stiano attenti ai loro figli”

“Siamo pronti al cambiamento – dice -. L’assassino di mio figlio è stato condannato, io ora posso soltanto lottare per chi è rimasto, per i figli degli altri. Chiedo alle mamme di stare attenti ai loro figli. Le mamme dello Zen e di tutta Palermo lo possono fare”.

Poi anche un appello allo Stato: “Ci aiuti, non vada più via da questo quartiere. Non lasciate la gente da sola. Abbiamo bisogno dello Stato”.