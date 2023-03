La maestra e Messina Denaro, domani la questione sul tavolo del ministro

Domani l'assessore Turano sarà a Roma per un incontro

PALERMO – Il caso della maestra Laura Bonafede, sospesa per dieci giorni dall’Istituto Capuana-Pardo di Castelvetrano perché sarebbe stata vicina a Matteo Messina Denaro durante la latitanza del boss mafioso, sarà al centro di un incontro, in programma domani a Roma, tra il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, e l’assessore all’Istruzione in Sicilia Mimmo Turano. Lo apprende l’ANSA.