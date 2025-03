Zen, una maglia sporca di sangue e un foro di pistola sulla tapparella

Le indagini sulla rissa

PALERMO – La vicenda della rissa allo Zen si arricchisce in un nuovo capitolo. I poliziotti hanno trovato un foro di proiettile sulla tapparella di un’abitazione in via Gino Zappa.

Qualcuno ieri pomeriggio, domenica 9 marzo, ha sparato un colpo di pistola. I poliziotti hanno trovato il foro intorno alle 14. Sono arrivati alla strada seguendo il percorso investigativo partito da via Costante Girardengo. Lì è scoppiata la rissa o il regolamento di conti al culmine del quale un pregiudicato, I.F., è stato ferito a coltellate.

Il trentenne è ricoverato al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia. Una serie di fendenti lo ha raggiunto al torace. Ha i polmoni perforati.

Potrebbero esserci altri feriti che non si sono recati in ospedale. I poliziotti hanno trovato una maglia sporca di sangue. Sono in corso gli accertamenti per capire se appartenga o meno al pregiudicato ferito.