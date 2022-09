La mano resta incastrata nel distributore di palline: bimba aiutata dai vigili del fuoco

Per la piccola, fortunatamente, nessuna conseguenza

Tutto è accaduto in pochissimi secondi. Una bimba di 4 anni si avvicina al distributore di palline per prenderne una dopo aver inserito la moneta.

La sua mano, però, è rimasta incastrata nella bocca del distributore.

Tutto è accaduto sabato sera in un ristorante a Cantù, in via Milano, e gli adulti presenti hanno subito chiamato i soccorsi, mentre cercavano di calmare la bambina spaventata. I vigili del fuoco sono arrivati in poco tempo e sono riusciti a liberare la mano, senza conseguenze per la piccola.