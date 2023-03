La Marcia del sorriso e della speranza sulle orme di Biagio Conte

L'iniziativa fissata per l'1 aprile

PALERMO – Andrà in scena il prossimo 1 aprile a Palermo ‘La Marcia del Sorriso e della Speranza’, a sostegno dell’ambulatorio di odontoiatria solidale della Missione Speranza e Carità fondata da Biagio Conte. Una marcia nel segno del missionario scomparso recentemente e che è sostenuta anche dal Movimento cristiano lavoratori.

“Abbiamo aderito alla marcia del sorriso e della speranza organizzata da Odontoiatria Solidale Speranza e Carità e Odv – dice il presidente provinciale di Mcl Giuseppe Gennuso -, marcia che si terra a sostegno dell’ambulatorio solidale che si trova all’interno del centro speranza e carità di Biagio Conte. Con il nostro sostegno continueremo così come abbiamo fatto nel passato a contribuire affinché questi odontoiatri volontari , primo fra tutti il Presidente Dott. Giacinto Marra, possano donare il sorriso ai tanti ospiti della missione che non possono permettersi di ‘sorridere'”.



La marcia prenderà il via dalla cattedrale di Palermo, si snoderà per le vie del centro storico per fare poi capolinea nelle sedi della Missione Speranza e Carità di via Tiro a Segno e via Archirafi.