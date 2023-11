La morte di Nino Strano: il ricordo e il cordoglio della politica

Il commiato delle istituzioni e dei partiti

CATANIA – Sono tanti gli attestati di stima e ricordo nei confronti dell’ex senatore Nino Strano scomparso al termine di una lunga malattia. Il mondo della politica, ricorda la figura politica catanese che per tanti anni ha ricoperto numerosi ruoli istituzionali in ambito locale e nazionale.

Ignazio La Russa (Presidente del Senato): “Ho appreso con profondo dolore della morte dell’amico Nino Strano. Con la sua scomparsa non sono solo la politica e la comunità della Destra ad essere in lutto ma anche il mondo del teatro e del cinema, le sue vere passioni sin da giovanissimo. Tanti i ricordi che mi legheranno a lui per sempre, a cominciare da quelli vissuti assieme nella nostra comune terra di origine. La sua verve, la sua ironia, la sua gioia di vivere erano contagiose. Indimenticabile è e sarà quel suo sorriso che non è mai venuto meno, anche nei momenti più brutti della malattia. Ai suoi familiari e ai suoi cari le più sentite condoglianze mie personali e quelle del Senato della Repubblica”.

Luca Sammartino (Vice-Presidente della Regione). “Ho appreso la triste notizia della scomparsa di Nino Strano. Amico sempre originale e sensibile, innamorato della nostra terra e della buona politica”.

“Se ne va un amico fraterno, nella vita e nella mia esperienza politica. Con grande lealtà mi è stato sempre accanto durante la mia attività istituzionale. I ricordi insieme sono legati alla vita privata: in particolare i numerosi Natale e Capodanno passati insieme”. Così il sindaco di Adrano ed esponente del Mpa, Fabio Mancuso.



“Scompare un uomo dalle molteplici esperienze istituzionali. Stimato ed amato da migliaia di sostenitori che apprezzavano in lui la simpatia e la generosità. Lo ricordano con affetto gli autonomisti del Mpa”.

Così il capogruppo dei Popolari e Autonomisti all’Ars, on. Giuseppe Castiglione, insieme ai deputati on. Giuseppe Lombardo, on. Giuseppe Carta, l’assessore on. Roberto Di Mauro a commento della notizia della prematura scomparsa dell’ex senatore Nino Strano. E ancora: tutti gli esponenti del Mpa con in testa il fondatore, on. Raffaele Lombardo, che a lui era legato da mezzo secolo di amicizia.