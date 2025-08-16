La morte di Pippo Baudo, le reazioni di cordoglio della politica

I commenti dopo la scomparsa

Tante le reazioni della politica per la morte di Pippo Baudo, fuoriclasse della tv italiana.

“Ci lascia a 89 anni Pippo Baudo, uno dei più grandi protagonisti della storia della televisione italiana. Il suo volto e la sua voce hanno accompagnato intere generazioni, regalando emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. Grazie di tutto”. Questi è il ricordo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“In memoria di un amico che ha dato lustro, nel mondo dello spettacolo, all’Italia e alla nostra Sicilia”. Lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“La scomparsa di Pippo Baudo segna la fine di un’epoca della televisione italiana. Con il suo talento, la sua eleganza e la sua professionalità ha saputo conquistare intere generazioni di spettatori, diventando un punto di riferimento assoluto dello spettacolo e della cultura popolare. La Sicilia perde un suo figlio illustre, che non ha mai dimenticato le sue radici e ha portato con orgoglio il nome della nostra isola in tutta Italia. A nome personale e dell’intero governo regionale, esprimo il più profondo cordoglio alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Con la scomparsa di Pippo Baudo l’Italia perde uno dei volti più amati e riconoscibili della propria storia televisiva. Con lui scompare la personificazione più autorevole e popolare di un pezzo fondamentale dell’autobiografia artistica italiana. Uomo di spettacolo e di grande sensibilità culturale, capace di unire generazioni attraverso il linguaggio dell’intrattenimento, Baudo, attraverso la tv, ha avuto la capacità di raccontare il Paese nelle sue trasformazioni. A nome mio personale e del Ministero della Cultura esprimo cordoglio e vicinanza ai familiari”. Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.