La nave ong Life Support approda al porto di Livorno

A bordo della nave oltre 140 migranti che sono stati visitati

Scortata da una motovedetta della Capitaneria, la nave ong “Life Support” ha attraccato alla banchina del porto di Livorno e sono state avviate le operazioni previste per lo sbarco dei 142 migranti a bordo.

Sulla nave è salito il personale dell’Ufficio di sanità marittima e di frontiera per i primi accertamenti sanitari e anche per i primi contatti col medico di bordo che ha già assistito e visitato i migranti durante la navigazione.

L’area dedicata a Life Support è presidiata dalle forze dell’ordine. Inoltre, una lunga linea di allestimenti da campo contraddistingue il personale della protezione civile regionale, tra cui Misericordie, Anpas, Croce Rossa, pronto a ricevere i migranti.

“Sono in 142 a bordo, naufraghi tra cui molti minori non accompagnati e una donna incinta. Sono stati soccorsi in due operazioni al largo di Malta”, ha detto Rossella Miccio presidente di Emergency. “Sono persone – ha aggiunto – che scappano da violenze, devastazioni e luoghi guerra, siamo felici che finalmente tocchino terra. Il porto di Livorno non è vicino, ma l’importante è essere riusciti a portarli in salvo. Questa è la prima missione in cui una nave di Emergency attracca in un porto italiano”.