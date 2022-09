La palermitana Clio Alessi all’assalto del Mondiale di scacchi

A 8 anni ha in bacheca due titoli italiani. la prova iridata dal 15 al 28 settembre. In gara anche il fratello Giove, di 6 anni

PALERMO – La palermitana Clio Alessi, 8 anni, difenderà l’Italia ai Mondiali di scacchi in Georgia. La giovanissima campionessa ha già in bacheca due titoli italiani. Il primo tricolore l’ha conquistato nel 2021 con il punteggio 9/9 nella categoria Under 8 a soli sette anni, il secondo “scudetto” l’anno successivo, 2022, nell’Under 10 a 8 anni. Nei mondiali in programma in Georgia dal 15 al 28 settembre, rappresenterà la categoria U10 che vedrà sfidarsi oltre 750 bambini tra i più forti al mondo nelle categorie U8-U10-U12.

“Mi sento pronta, sono felice di fare nuove amicizie e di giocare contro bambine più grandi di me di altri paesi del mondo – dichiara Clio -”. La giovanissima scacchista non teme le avversarie più grandi e trova dalle sconfitte sempre un grande insegnamento: “Sbagliando si impara, ma solo se analizzi i tuoi errori, puoi migliorare il tuo pensiero”.

Gli scacchi sono una tradizione familiare. Clio infatti non sarà la sola rappresentante della famiglia Alessi. In Georgia ci sarà anche Giove, il fratellino più piccolo, 6 anni, che sarà protagonista nella categoria Under 8.

Per i fratelli Alessi sarà un campionato di altissimo livello che vedrà tutte le bandiere del mondo presenti. E Clio rappresenta una delle punte di diamanti azzurre. Clio in meno di due anni ha raggiunto record straordinari. Prima in assoluto a vincere a punteggio pieno due campionati Italiani contro bambine più grandi. Prima in Italia a vincere la categoria 3N a soli 7 anni. Nel 2021 è entrata nella prestigiosa Scuola Federale di scacchi della Federazione Scacchistica Italiana come migliore scacchista italiana U8 nel 2021 e U10 nel 2022. Unica Italiana a raggiungere la vetta del ranking mondiale di scacchi per le bambine nate nel 2013.