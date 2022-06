La Pallacanestro Trapani conferma Gabriele Romeo

"Sono contentissimo di poter ritornare a giocare a Trapani, mi trovo molto bene in città"

TRAPANI – La 2B Control Trapani comunica di aver raggiunto un accordo per la prossima stagione con Gabriele Romeo, play-guardia di 176 cm e 80 kg. Il giocatore ha accettato la proposta della Pallacanestro Trapani per un contratto di due anni.

Queste le prime parole dell’atleta dopo l’ufficialità del suo rinnovo con la società del presidente Pietro Basciano: “Sono contentissimo di poter ritornare a giocare a Trapani, in una società ed in una città in cui mi sono trovato molto bene. A fine stagione con coach Parente ci eravamo detti che era volontà reciproca continuare a lavorare insieme e quando la dirigenza mi ha offerto un biennale non ho esitato ad accettare. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare col gruppo per continuare quel percorso di crescita che già l’anno scorso ci ha permesso di fare ottime cose. L’ambizione è tanta e darò sempre il 100%”.

Valentino Renzi, direttore generale della Pallacanestro Trapani, ha così commentato: “Nella passata stagione Romeo ha dimostrato di essere un giocatore di alto profilo, umano e professionale e per la costruzione della squadra del prossimo anno rappresentava un tassello di fondamentale importanza. Siamo contenti che abbia accettato con entusiasmo la nostra proposta e siamo sicuri che grazie al lavoro del nostro staff tecnico potrà crescere ancora molto”.