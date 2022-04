La pillola anticovid in Sicilia: cosa serve per acquistarla

L prescrizione del farmaco potrà essere fatta dal medico di famiglia

ROMA – E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ieri 20 aprile, la determina dell’Agenzia Italiana del Farmaco sulla riclassificazione e il regime di dispensazione dell’antivirale in pillola anticovid “Paxlovid” (nirmatrelvir-ritonavir).

In base alla determina, come annunciato nei giorni scorsi dal Ministero della Salute, la prescrizione del farmaco potrà essere fatta dal medico di famiglia e la dispensazione potrà avvenire anche da parte dei farmacisti territoriali.

La prescrizione di Paxlovid da parte del medico di Medicina Generale, indica la determina (DG/160/2022), va effettuata su ricetta elettronica previa compilazione del Piano Terapeutico Aifa per il trattamento del Covid-19 lieve-moderato nei soggetti a rischio e non ospedalizzati.

La distribuzione della pillola anticovid prescritta dal medico di Medicina Generale avviene con le modalità della distribuzione per conto. Ma “resta ferma la prescrizione da parte degli specialisti che operano presso i centri Covid individuati dalle Regioni tramite registro di monitoraggio e distribuzione diretta del farmaco da parte dei centri stessi”. La classificazione ai fini della fornitura del medicinale è stata modificata da “Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta (RNRL)” a “Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)”