La pistola nascosta in una “casa segreta”: arrestato un pregiudicato

Portato in carcere a Piazza Lanza

GIARRE (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato 38enne di Giarre per spaccio di marijuana e detenzione illegale di una pistola. I militari lo hanno visto in macchina con altre persone e lo hanno riconosciuto subito. L’arresto è dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre, in collaborazione con i colleghi delle stazioni di Giarre e Riposto. Ora è stato portato in carcere a Piazza Lanza.

I contanti in tasca

I militari dell’Arma avevano intercettato per un controllo una Fiat Idea. Lui era un passeggero. Lo hanno visto infastidirsi per il controllo e innervosirsi. I carabinieri per questo lo hanno perquisito e hanno recuperato una mazzetta di denaro in contanti che aveva in tasca, oltre 2 mila euro, su cui non ha saputo dare spiegazioni. Poi sono andati in cerca del luogo dove poteva detenere stupefacenti, dato che aveva in tasca diverse chiavi.

La casa “segreta”

Nonostante il suo tentativo di dirottare i militari presso un appartamento diverso, però, i carabinieri sono giunti a capo del rebus trovando una casa segreta, in cattive condizioni igienico sanitarie, perquisita e al cui interno c’era una busta di cellophane aperta, contenente 23 grammi di marijuana. In camera da letto, poi, pistola Beretta mod 70, calibro 7,65 con matricola abrasa e caricatore inserito con 8 proiettili all’interno.