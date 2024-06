La polizia a San Berillo, dove sposti un mattone e spunta la droga

La polizia ha scoperto oltre 200 grammi di marijuana

CATANIA – Peccato, per gli ingegnosi spacciatori di San Berillo, che il cane Ares non sia certo uno a cui la droga può sfuggire. Neppure se la nascondi sotto i mattoni o le crepe delle vecchie casette di via delle Finanze, un tempo alcova diffusa della prostituzione catanese.

Le fessure delle casette abbandonate contenevano marjuana, hashish e cocaina. E la polizia ha sequestrato tutto. Gli agenti del Commissariato Centrale hanno battuto la zona con l’ausilio dell’unità cinofila, del Reparto mobile e delle Volanti.

Le zone battute sono via delle Finanze, via Buda, via Bonsignore e via Pistone dove. In mezzo alla spazzatura c’era una busta con 54 grammi di marijuana. In via Buda, il fiuto di Ares è stato attirato da un borsello con all’interno una tavoletta di hashish di oltre 83 grammi, nonché 19 involucri di cocaina del peso di 3,6 grammi.

In via Bonsignore il cane antidroga ha fiutato la presenza di due involucri con rispettivamente 52,5 grammi e 61 grammi di marijuana. Altre buste con sette stecche di marijuana di 8,2 grammi e un’altra di 25,9 sono state trovate, dietro una lamiera, sempre in vico Bonsignore. Tutto il materiale trovato è stato sequestrato.