La raccolta delle olive: dall’uliveto al frantoio

La raccolta delle olive può essere considerata una tra le più antiche tradizioni, legate alla cultura olivicola. L’ulivo possiede un grande valore simbolico per i popoli mediterranei, in quanto è in grado di plasmare alimentazione, cultura e religione.

Tra le regioni d’Italia con maggiore produzione di olio e olive, la Sicilia si colloca al terzo posto dopo Puglia e Calabria, in quanto conta più di 700 frantoi presenti sul territorio e una coltivazione che si estende per il 64% nella zona collinare, il 19% in quella montana e il restante 17% in pianura.

Quando raccogliere le olive?

Il periodo più indicato per la raccolta delle olive, generalmente, va dall’inizio di ottobre alla fine di novembre. La fase dell’invaiatura, ovvero l’arco temporale in cui le olive passano dal colore verde smeraldo al violaceo, rappresenta il momento migliore per effettuare la raccolta destinata alla produzione di olio extravergine di oliva. Ad ogni modo, bisogna considerare anche altri fattori, tra i quali: il territorio, la varietà della pianta di ulivo e le condizioni metereologiche.

Spremitura a freddo delle olive

La produzione dell’olio extravergine di oliva è il risultato della raccolta delle olive, durante la fase dell’invaiatura, ma anche di un processo di estrazione a freddo, spremitura o frangitura. L’olio è estratto a freddo, in quanto viene prodotto attraverso un processo meccanico, a una temperatura inferiore ai 27°C. Delle sonde controllano che, durante tutta la durata del processo di estrazione, la temperatura si mantenga costante. La frangitura a freddo consente di mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche dell’olio evo, conservando tutte le proprietà delle olive, la quantità di minerali, le vitamine e le sostanze antiossidanti per l’organismo.

Frantoio Oleario Fanale

Il Frantoio Oleario di Salvatore Fanale, situato a Ficarazzi, in provincia di Palermo, si occupa della produzione di olio extra Vergine di Oliva, attraverso l’estrazione a freddo.

Questo processo è reso possibile grazie ad impianti di ultima generazione, attraverso i quali si produce un prodotto di alta qualità, ovvero un olio altamente pregiato e ricco di polifenoli, che conserva tutte le caratteristiche organolettiche delle materie prime.

L’azienda presta attenzione ad ogni fase di lavorazione: dalla selezione delle olive, alla gramolatura, fino al confezionamento dell’olio. In tal modo, garantisce ai clienti un prodotto di alta qualità, privo di contaminazioni e ricco di antiossidanti, per una conservazione del prodotto nel lungo periodo.

Il Frantoio Oleario Fanale punta all’esaltazione delle caratteristiche specifiche ed uniche di un prodotto interamente Made in Sicily.