La Rappresentativa Siciliana è argento ai Giochi delle Isole

Decisiva la vittoria contro la Martinica per 32-18

E’ un argento che vale quanto un oro quello conquistato dalla Rappresentativa Siciliana di Pallamano maschile ai Giochi delle Isole 2022 che stanno per concludersi a Palma de Maiorca. La medaglia d’argento è stata sancita con la netta vittoria di questa mattina contro la Martinica per 32-18.

Alla luce di questo risultati il bilancio per il team guidato dal selezionatore tecnico federale Mario Gulino è di 3 vittorie appunto con Martinica, Guyana e Isole Baleari e 2 sconfitte con Isole Canarie e Baleari. ma quest’ultima non faceva testo per la classifica. Un risultato questo che non è altro che la “cartolina” di quanto in questi anni si sta facendo a livello giovanile in Sicilia grazie capillare e meticoloso lavoro svolto dal Comitato Regionale Sicilia che tra l’altro ha voluto fortemente la partecipazione della propria “nazionale” questa competizione internazionale tra le più importanti a livello giovanile nel mondo.

“Con non poco rammarico, sono molto contento del risultato ottenuto in questa sfortunata spedizione dei Giochi delle Isole 2022 – commenta il Presidente del Comitato Sicilia Figh Sandro Pagaria che ha fatto parte di persona alla spedizione in terra spagnola -. Voglio elogiare lo staff tecnico, lo staff medico, tutti i ragazzi ad uno ad 1 ad 1, che, seppur con dei cali di tensione, hanno voluto e ottenuto il secondo posto solo dietro le Canarie. Sono sicuro che l’obiettivo del Comitato Regionale di far crescere i ragazzi confrontandosi con realtà internazionali, lo abbiamo raggiunto sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista della crescita personale di ognuno di loro”.