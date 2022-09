La regina sta male: i 4 figli al capezzale, arrivano anche Harry e Megan

I conduttori della Bbc portano già abiti neri, dress code previsto dal protocollo London Bridge

Allarme nel Regno Unito per l’aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta, annunciate da Buckingham Palace.

Due giorni fa la sovrana ha incontrato Liz Truss, premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno, per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico nella residenza scozzese di Balmoral. Ieri poi ha annullato un impegno virtuale.

Oggi la situazione sarebbe precipita tant’è che la Bbc sta tenendo una diretta per informare il paese e i suoi conduttori portano già abiti neri, dress code previsto dal protocollo London Bridge, il protocollo che regola il comportamento di media e istituzioni in caso di morte della regina.

“In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i dottori della Regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica”, si legge nella nota di palazzo. La corte precisa che Sua Maestà resta “a riposo a Balmoral” e che i suoi familiari più stretti, a partire evidentemente dall’erede al trono Carlo, sono stati informati.

Tutti e 4 i figli della regina Elisabetta sono al suo capezzale nella residenza scozzese di Balmoral. Lo riportano i media, precisando che – dopo l’erede al trono Carlo, giunto per primo assieme alla consorte Camilla – sono arrivati anche i principi Anna, Andrea ed Edoardo, seconda, terzo e quartogenito della sovrana e del defunto principe Filippo. Edoardo è accompagnato dalla consorte Sophie, nuora assai vicina ad Elisabetta II in questi ultimi anni. Confermato inoltre l’arrivo del principe William, nipote della regina e secondo in linea di successione dopo suo padre Carlo.

Anche i duchi di Sussex, Harry e Meghan, sono in viaggio per raggiungere la residenza di Balmoral, dove le condizioni di salute della 96enne regina Elisabetta sembrano essere precipitate. La duchessa di Cambridge non è in viaggio verso la residenza reale di Balmoral in Scozia, ma è rimasta a Windsor con i tre bambini – i principi George, Charlotte e Louis.