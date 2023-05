La replica dell’Ast: “A Catania garantite l’80% di corse”

La nota dei vertici dell'Azienda Siciliana Trasporti in risposta all'iniziativa condotta nella giornata di ieri dal Pd isolano.

CATANIA. “La situazione nella zona del Catanese non è al collasso. Anzi è in netto miglioramento rispetto ai disservizi che purtroppo si sono registrati lo scorso mese, come pubblicato sul sito aziendale”. Lo scrivono in una nota i vertici dell’Azienda Siciliana Trasporti in replica all’iniziativa condotta nella giornata di ieri dal Pd isolano.



“Ad aprile abbiamo avuto problemi ai mezzi, ma l’emergenza da tempo è rientrata”, prosegue la nota.

Ed ancora: “Il mese scorso c’era stata una riduzione del numero di corse effettuate del 40 per cento, invece in queste due settimane sono state progressivamente garantite un numero di corse pari all’ottanta per cento. Tra una ventina di giorni entreranno in servizio gli ultimi mezzi che sono in riparazione, e così saranno garantite tutte le corse, come da contratto con la Regione”.