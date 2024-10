La Russa “Israele ha diritto di esistere, la pace deve essere giusta”

MILANO (ITALPRESS) – “Finchè c’è chi dice che devono morire tutti gli ebrei, che va debellata la presenza di Israele, sarà impossibile trovare gli elementi per una pace giusta”. Il 7 ottobre è stato “un atto criminale all’origine delle tensioni e delle guerre che si sono scatenate nel Medio Oriente e che probabilmente aveva proprio questo scopo, quello di bloccare un processo progressivo di coabitazione con i palestinesi. Probabilmente è un obiettivo che hanno raggiunto, ma d’altronde se Israele non si difendesse sarebbe già scomparso da tempo”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, oggi a Milano a Palazzo Lombardia, a margine di un forum tra le figure istituzionali italiane e quelle kazake. “Credo che dobbiamo lottare perchè ci sia veramente un equilibrio in quell’area del mondo, ma perchè questo avvenga c’è una precondizione ed è che l’Iran, Hamas, tutti gli Stati arabi riconoscano il diritto di Israele all’esistenza”, ha aggiunto La Russa.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).