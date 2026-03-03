 La Russa riceve la nuova presidente dell'UCEI Ottolenghi e l'uscente Di Segni
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

La Russa riceve la nuova presidente dell’UCEI Ottolenghi e l’uscente Di Segni

1 min di lettura

La Russa riceve la nuova presidente dell’UCEI Ottolenghi e l’uscente Di Segni

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI