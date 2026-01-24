La scomparsa dei Maiorana, Messina Denaro: chiesta la riapertura delle indagini

Le parole dell'avvocato Giacomo Frazzitta

PALERMO- “È stata depositata una richiesta rivolta alla Procura di Palermo per valutare una possibile riapertura dell’indagine, con riferimento a diversi aspetti rimasti oscuri e non sondati dalle precedenti indagini. Inoltre la cattura di Messina Denaro e l’avvio di indagini parallele alla sua latitanza potrebbe anche avere punti di contatto con aspetti della vicenda della scomparsa di Antonio e Stefano Maiorana che appare necessario porre all’attenzione dei Procuratori”.

Lo dice l’avvocato Giacomo Frazzitta legale di Rossella Accardo, madre di Stefano, 22 anni, ed ex moglie di Antonio Maiorana, 47 anni, i due imprenditori scomparsi a Palermo il 3 agosto 2007 dopo aver lasciato il cantiere edile a Isola delle Femmine. Nell’inchiesta sulla scomparsa di padre e figlio erano stati indagati il costruttore Francesco Paolo Alamia e Giuseppe Di Maggio, di Torretta, titolare di una piccola ditta di movimento terra.

Rossella Accardo, (che un anno e mezzo dopo la scomparsa dei congiunti ha perso anche l’altro figlio Marco morto suicida), ha costituito la fondazione “Marco e Stefano Maiorana”, e dice di non rassegnarsi e che continuerà con tutte le proprie forze a prodigarsi per la ricerca della verità.