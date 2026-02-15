La scomparsa di Orazio Russo: il cordoglio dell’Ussi

Il ricordo della sezione catanese dell'Unione stampa sportiva italiana

CATANIA – La sezione catanese dell’Ussi, l’Unione stampa sportiva italiana, ha ricordato Orazio Russo. L’ex calciatore rossoazzurro e responsabile del vivaio del Catania Fc prematuramente scomparso nella giornata del 14 febbraio.

La nota dell’Ussi

“Orazio Russo ha incarnato valori e sani principi sempre condivisi con coloro che hanno incrociato la sua strada. È stato un simbolo, un vero e proprio modello da imitare, in campo e fuori. Punto di riferimento per i tanti giovani del settore giovanile del Catania Fc del quale era responsabile. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto enorme e incolmabile.

Ogni tifoso ed ogni giornalista ricordano il suo garbo, la sua disponibilità, la sua determinazione. L’U.S.S.I. di Catania, è vicino alla sua famiglia ed ai suoi affetti, ricordando le tante emozioni che ci ha regalato in tutti questi anni di calcio e di battaglie. Come quella che ha condotto, sino all’ultimo istante, della sua vita. Ciao Orazio. Grazie di tutto”.