La Sicilia brucia ancora: ventisette incendi, la mappa dei roghi

Impegnati forestali, vigili del fuoco e protezione civile.

1' DI LETTURA

PALERMO – Sono stati 27 gli incendi divampati oggi in Sicilia che hanno visto impegnati forestali, vigili del fuoco e protezione civile. Nel Palermitano le fiamme hanno interessato la contrada Dammusi e Barone a San Giuseppe Jato, dove le squadre di soccorso hanno evitato danni alle vicine abitazioni e alle stalle della zona.

Altri roghi sono divampati nel Nisseno, a San Cataldo, Fontana Maiata, e Campofranco in contrada Palermitano; Milena in contrada Cinquerane; Niscemi in contrada Valle Niglio, Mazzarino in contrada Budunetto, e contrada Diga Disueri. Nel Catanese a Licodia Eubea, in contrada Buon Bastone; Linguaglossa Panella, Ramacca, Bronte (contrada Masseria Placa), Calatabiano (contrada Fiumefreddo). Fiamme anche nell’Agrigentino: a Santa Margherita Belice, in contrada Cozzo del frumento; a Sciacca, in contrada Pantano, ad Agrigento in contrada Petrusa, a Casteltermini in contrada Mandra Vecchia, a San Giovanni Gemini in contrada Puzzillo.

Incendi anche nel Messinese: a Roccella Valdemone, Messina (contrada Zafferia), Mojo Alcantara, Tortorici (contrada Setto Pietre). Nel Trapanese in contrada cava Selpa e nell’Ennese a Barrafranca (contrada monte Torre) e a Piazza Armerina in contrada Budunetto.