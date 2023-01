La Sicilia ha 77mila impianti fotovoltaici, regione sesta in Italia

I dati diffusi da Terna nell'Energy Conference, a Mazara del Vallo

2' DI LETTURA

PALERMO – La Sicilia ha 77.013 impianti per la produzione di energia pulita da fotovoltaico (dei quali circa 66mila domestici) e sviluppa una potenza complessiva di 1.742 megawatt. Il dato è emerso nel corso della quinta edizione di Energy Conference, il convegno tecnico-scientifico nazionale sulle energie rinnovabili organizzato dall’azienda di settore Energia Italia, che si sta svolgendo a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Con questo risultato, l’Isola è al sesto posto tra le regioni italiane.

Secondo il report di Terna, la società operatrice della rete elettrica nazionale, aggiornato allo scorso 23 gennaio, in Italia ci sono 1.221.045 impianti (dei quali 1.056.892 domestici) per un potenza complessiva di 25.048 megawatt. In testa troviamo la Lombardia con oltre 198mila impianti e 3.149 megawatt; segue Puglia (3.063 megawatt con circa 70mila impianti); Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Sicilia, appunto, al sesto posto. In Sicilia, comunque, c’è grande fermento.

“Sui nuovi impianti per la produzione di energia rinnovabile – ha evidenziato Roberto Sannasardo, energy manager della Regione siciliana presso l’assessorato Energia – si stanno valutando per la successiva autorizzazione circa dodici gigawatt di progetti presentati, che sfruttano diverse tecnologie. Obiettivo del Pears (Piano energetico ambientale della Regione siciliana) è il raggiungimento di 7 gigawatt entro il 2030, un obiettivo che però va rivisto, al rialzo, per le nuove scelte dell’Unione europea relative al mix energetico”.

Tra i relatori presenti alla conferenza i vertici delle più importanti aziende produttrici di tecnologie fotovoltaiche: Fronius Italia, Hanwha QCells, Zucchetti Centro Sistemi, Futurasun, Solaredge, Trina Solar, Seraphim. “Quest’anno più che mai, Energia Italia vuole porre l’attenzione sull’urgenza di passare al paradigma delle rinnovabili, in seguito alla difficile crisi energetica che sta attraversando il nostro Paese all’indomani di fenomeni come la guerra in Ucraina – ha detto Battista Quinci, presidente di Energia Italia – Attraverso questo confronto si cercherà di capire il nuovo ruolo delle energie rinnovabili in Italia, quali nuovi scenari di sviluppo sono possibili per il fotovoltaico dopo il Superbonus, quale sarà il ruolo dell’agrivoltaico, del fotovoltaico Industriale e delle comunità energetiche rinnovabili”.