La Sicilia occidentale sbarca alla Bit di Milano: il meglio per i turisti

"The Best of western Sicily"

TRAPANI – Tredici partner per promuovere il meglio della Sicilia Occidentale alla prossima edizione della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo in programma dal 10 al 12 aprile a Fiera Milano city. Si chiama “The Best of western Sicily” il progetto che vuole promuovere in maniera sinergica un territorio ricco di storia, cultura e bellezze naturali mettendo insieme diversi partner, pubblici e privati, all’interno di un’unica area espositiva realizzata e progettata dall’agenzia Feedback di Palermo in collaborazione con Telesud di Trapani.

Sfruttando le sinergie già avviate in occasione dell’edizione 2020 della Bit il progetto quest’anno coinvolge i Comuni di Marsala, Partanna, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, Erice, Pantelleria, Salemi, Alcamo, Castelvetrano, Contessa Entellina, Favignana-Isole Egadi, Liberty Lines e Federalberghi Trapani che presenteranno a giornalisti, viaggiatori e operatori del settore le strategie di promozione turistica, il calendario delle iniziative e le principali attrattive di questa area della Sicilia. Il progetto The Best of western Sicily sarà anche al centro di un food happening che si svolgerà al ristorante dell’oste e cuoco siciliano Filippo La Mantia al Mercato centrale di Milano: live cooking, racconti e alcune delle specialità del territorio saranno al centro di una serata che racconterà il meglio di un angolo di Sicilia mozzafiato.