La siciliana Bellia entra a far parte della Segreteria Nazionale della Cisl Scuola

ROMA (ITALPRESS) – Francesca Bellia ieri a Roma è stata eletta nella segreteria Nazionale della Cisl Scuola. Palermitana, insegnante cresciuta sindacalmente nella Cisl, sin da ragazza è impegnata nel mondo della scuola diventando un punto di riferimento nel sistema dell’istruzione in Sicilia. Dopo avere assunto la responsabilità del sindacato cislino della Scuola per il territorio Palermo/Trapani, dal 2015 è stata la leader della Cisl Scuola siciliana. Lo scorso anno era già stata protagonista di una grande affermazione politica risultando la più votata in Italia nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Bellia adesso approda ai vertici della Federazione Nazionale che guiderà al fianco della Segretaria Generale Ivana Barbacci e del piemontese Attilio Varengo. Numerose le congratulazioni e le attestazioni di stima pervenute alla neo Segretaria Nazionale, dal mondo della scuola, da rappresentanti istituzionali, amministrativi e politici da ogni parte della Sicilia.

– foto Cisl Scuola Sicilia –

