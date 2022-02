La Sigel in un colpo solo ritrova PalaBellina e vittoria

A concentrare la quasi totalità della produzione dei punti azzurri sono Pistolesi con 16, Okenwa con 15 e Parini 11

MARSALA – Al PalaBellina per la 17^giornata della vivo serie A2 la Sigel Marsala dalle interpreti giovani vince su Sant’Elia, traendo dallo scontro diretto il massimo profitto. La nona vittoria della stagione per le sigelline di Bracci giunge con il più classico dei risultati: tre set a zero. Le frusinati, lontano dai campi di serie A2 da cinque domeniche, hanno comunque venduto cara la pelle in Sicilia e hanno impegnato le locali. Un incontro nel quale Marsala ha primeggiato in attacco con il 36%, mentre il fondamentale della ricezione ha segnato il 50%. La speciale sfida dei muri totali è vinta per 7 a 5. Questa la progressione set: [25/20; 25/21; 25/23]. Rispetto alle ultime uscite, un segno più per situazione di contrattacco e nella correlazione muro/difesa. Un incontro nel quale Marsala ha primeggiato in attacco con il 36%, mentre il fondamentale della ricezione ha segnato il 50%. La speciale sfida dei muri totali è vinta per 7 a 5. Brivido lungo la schiena per le lilibetane nel finale di terzo e ultimo gioco. Sopra ai due discrezionali ospiti del 6-2 e 14-6, la Sigel Marsala dirada il vantaggio accumulato e Sant’Elia dopo un punto a punto arriva a condurre per 22-23. Ristori Tomberli e infine Pistolesi con una pipe evitano i pericolosi vantaggi e indirizzano alla prima vittoria del 2022. Eletta Mvp di tutto l’incontro capitan Chiara Scacchetti, protagonista di belle giocate (come un ace) e di una distribuzione di gioco equa dei palloni per tutte le attaccanti. A concentrare la quasi totalità della produzione dei punti azzurri sono Pistolesi con 16, Okenwa con 15 e Parini 11, giocatrici finite in doppia cifra nel tabellino. Tra le fila ospiti si è distinta l’ex schiacciatrice di Vallefoglia Costagli con 11, seguita dai 9 stampi della pariruolo Lotti e l’opposto Fiore.

Starting-six:La trasferta di Marsala è concomitante con il ritorno in campo di Sant’Elia dopo cinque lunghe settimane senza gare ufficiali. Emiliano Giandomenico, coach di Sant’Elia, propone la seguente formazione: Fiore/Saccani; Costagli/Lotti; Vanni/Cecchi; libero Lorenzini, unica ex del match.Le iniziali scelte di coach Bracci vedono figurare dall’inizio i nomi di Pistolesi e D’Este e la formazione è presto fatta:Scacchetti in diagonale con Okenwa; schiacciatrici Pistolesi e Ristori Tomberli; centrali Parini e D’Este, il libero è Nicole Gamba

La Cronaca

Il primo punto della partita lo compie Marsala con un muro e fuori di Okenwa: 1-0. Errore in attacco di Marsala ed è 1-1. Fiore e Parini firmano due punti ciascuno per il momentaneo 3-3. Il primo vero allungo del primo set lo effettua Marsala: 8-4 (timbro in diagonale di Pistolesi). In seguito sempre con vantaggio corposo di Marsala e a nuovo punto, quello del 13-7, entra in campo Florencia Ferraro al posto di D’Este. In una fase favorevole alla Sigel Marsala Volley in cui arrivano i segni del 14-7 e del 15-8 la panchina di Sant’Elia chiama in causa la palleggiatrice Nenni per sostituire Saccani, la quale dall’entrata in campo in poi compirà un punto con un secondo tocco. Si registra un ritorno di Sant’Elia che sortisce un -2 con Costagli e Vanni a finalizzare i punti delle ospiti: 17-15. L’importante punto a muro di Ristori Tomberli del 18-15 consente a Marsala di sbloccarsi. Nei successivi scambi cresce Sant’Elia (il 22-18 si tramuta in 22-20) prima del finale 25-20 che arriva dopo un servizio di Sant’Elia buttato sull’out. In questo gioco hanno trovato spazio tra le azzurre per pochi ritagli di tempo oltre a Ferraro, Patti e Caserta.Del match resta Nenni in un secondo set che inizia bene per Marsala con un muro di Ristori Tomberli e un ace di Pistolesi. Marsala è dapprima avanti 2-0 e poi 6-4. Macina gioco la formazione di Bracci ed uno strappo significativo tra le squadre si registra sulla situazione di 11-7. Il punto in battuta di Scacchetti del 12-7 dà il massimo vantaggio: +5. Si rifà sotto Sant’Elia che addirittura stravolge il punteggio e passa avanti: 17-18. Sul 18-18 (punto di Okenwa) Ferraro dentro per rilevare Scacchetti. Cambio che dura il giro di uno scambio dopo nuovo punto di capitan Silvia Lotti: 18-19. A realizzare il punto del nuovo pari è ancora Okenwa: 19-19. Riconquista la palla per il servizio Marsala e viene chiamata in campo Caserta: ace del 20-19. Sant’Elia non molla per le successive azioni. Si riporta a -1: 22-21. Ma è nuovamente Okenwa a riportare Marsala in migliori acque: 23-21. Nella successiva azione errore nella costruzione del gioco di Sant’Elia e definitivo timbro di Pistolesi per il 25-21. La Sigel Marsala parte come aveva finito la seconda frazione e con Caserta in campo fin dal primo scambio. Okenwa è l’autrice del primo punto di questo singolo gioco. In sequenza ecco arrivare gli stampi di Pistolesi, Caserta e Ristori Tomberli. Si arriva sul 6-2 e coach Giandomenico spende il primo discrezionale. Nel frattempo, cambio tra palleggiatrici nel Sant’Elia (fuori Nenni e dentro Saccani). Al secondo discrezionale di Giandomenico è 14-6. Sant’Elia da questa seconda sosta tecnica esce trasformato. Lotti e Vanni, le giocatrici carismatiche della squadra invocano una reazione. Infila subito quattro punti di break il sestetto frusinate e accorcia sul 14-10. Adesso è Marsala ad affrontare una fase di difficoltà. Marsala sembra in bàlia dell’avversario. Sant’Elia duro a mollare portandosi a -1 (14-13) e il pareggio si concretizza sul 15-15, grazie anche alle difese spettacolari di Lorenzini. Uno dietro l’altro arrivano i timeout della Sigel Marsala per tentare di spezzare il buon momento. Ferraro in una parte calda del set rientra in campo per far rifiatare Scacchetti, ma la sostituzione viene chiusa nel breve volgere di uno scambio dopo un punto ospite. Successivamente, in un finale incerto con Okenwa che firma i punti marsalesi nella fase centrale, si consuma il sorpasso ospite su iniziativa principalmente di Costagli e Lotti che la ribaltano sul 22-23. Marsala mostra del sangue freddo nelle azioni finali e fa rispettare un controbreak sostanziale di tre segni a zero. I punti diretti di Ristori Tomberli e Pistolesi mettono il definitivo timbro sulla gara per 25-23.Al pomeriggio di festa per il ritorno alla vittoria della Sigel Marsala hanno fatto seguito gli scatti e il post-gara. Le azzurre sono ora attese nel mese di febbraio da due trasferte di fila: Macerata (06/02) e Olbia (13/02).

Tabellino

Sigel Marsala-Assitec Volleyball Sant’Elia: 3-0 [25/20; 25/21; 25/23]Sigel Marsala: Ristori Tomberli 8, D’Este 1, Scacchetti 2, Pistolesi 16, Parini 11, Okenwa 15, Gamba (L), Caserta 4, Ferraro, Patti. Coach: Marco Bracci; vicecoach: Lucio Tomasella.Assitec Volleyball Sant’Elia: Saccani, Lotti 9, Vanni 7, Fiore 9, Costagli 11, Cecchi 4, Lorenzini (L), Nenni 1, Muzi, Tellaroli. ne: Montechiarini. Coach: Emiliano Giandomenico; vicecoach: Luigi Russo.Arbitri: Sergio Pecoraro di Palermo e Giovanni Ciaccio di Altofonte (Palermo)Spettatori: 100Mvp: Chiara Scacchetti (Sigel Marsala)Classifica vivo serie A2 – 17^giornataBanca Valsabbina Millenium Brescia 29; Cbf Balducci Hr Macerata 29; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 26; Omag – Mt S.Giov. In Marignano 26; Sigel Marsala 24; Green Warriors Sassuolo 23; Volley Hermaea Olbia 22; Olimpia Teodora Ravenna 20; Seap Dalli Cardillo Aragona 11; Assitec Volleyball Sant’Elia 9; Tenaglia Altino Volley 0.