“La tragedia di Crotone deve servire a farci riflettere”

Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, interviene con una nota.

PALERMO – “La terribile e grande tragedia di Crotone, deve servire a tutti noi per aprire un momento di riflessione e non certamente per alimentare polemiche che non servono assolutamente a nulla”. Lo dice in una nota Roberto Ammatuna sindaco di Pozzallo, uno dei porti siciliani più coinvolti nello sbarco di migranti.

“Non c’è dubbio alcuno – prosegue -, che il problema delle migrazioni da sempre a tutt’oggi, sia stato incontro come strumento di polemica politica e non è certamente presente nell’agenda di nessuna grande Istituzione che si possa chiamare Europa o Italia. Occorre quindi voltare pagina per impegnarci in politiche umanitarie che abbiano come obiettivo fondamentale il diritto alla vita e alla dignità umana”.