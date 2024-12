La Valle dei Templi potenzia l’accessibilità a non vedenti e sordi

L'iniziativa

AGRIGENTO – Presentata in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, “VideoSegnArt”, la nuova applicazione multimediale ideata da Giusi Cataldo e realizzata per conto del parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi dalla PArt impresa sociale.

Si tratta di un servizio innovativo che consentirà l’accesso direttamente dallo smartphone ad un servizio di video e audio guida alla Valle Lis-Is teatralizzata: questo consentirà a ciechi e sordi di fruire pienamente delle bellezze archeologiche attraverso un racconto realizzato da attori professionisti dei templi della Concordia, di Giunone, di Ercole e del Giardino sensoriale della Valle dei Templi.

L’app, scaricabile in modo gratuito sia per dispositivi Apple che Android, sarà integrata dalla presenza di alcuni QRCode che saranno installati nei pressi dei monumenti per accedere in modo immediato ad audioguide e videoguide che sono tra l’altro fruibili a tutti i visitatori dell’area archeologica.

Saranno inoltre collocate delle ricostruzioni tattili dei monumenti per consentire ai ciechi di “vedere” beni iconici come il grande Telamone del tempio di Zeus. Il direttore del parco, Roberto Sciarratta ha inoltre annunciato che nella primavera del 2025 Agrigento ospiterà gli Stati generali della disabilità. “In questi anni – commenta Sciarratta – il Parco sta diventando un modello a cui ispirarsi. Anche i siti culturali più importanti hanno iniziato ad aggiungere alla propria offerta l’utilizzo ad esempio delle carrozzine motorizzate, come abbiamo fatto già alcuni anni fa”.

