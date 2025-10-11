 La Vardera annuncia: "Sono sotto scorta"
La Vardera annuncia: “Sono sotto scorta, continuerò con il mio lavoro”

Il deputato ha ricevuto la notizia dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica
PALERMO – “Amici non avrei mai immaginato che a 32 anni sarei finito sotto scorta per il solo fatto che sto svolgendo il mio ruolo da deputato, ma questo purtroppo è“, a scriverlo sui social è il deputato dell’Ars Ismaele La Vardera, fondatore e capogruppo di Controcorrente.

“Ieri – continua il post – il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica composto dai vertici delle forze dell’ordine, ha disposto una scorta che seguirà di fatto la mia vita su tutto il territorio nazionale, lo so, è complicato immaginare una quotidianità così. Faccio fatica a mettere in fila i pensieri, ne prendo atto. Ammetto che mentalmente non è facile. Mi spiace solo per il pensiero e le preoccupazioni che sto dando ai miei cari”.

“Questo non farà venire meno la mia voglia di continuare a svolgere il mio lavoro senza arretrare di un solo millimetro – conclude il post del deputato -. Lo devo nel rispetto del mandato che mi avete affidato. So che mi starete vicini, ora più che mai”.

