La Vardera: “Auteri con la Dc? Cuffaro è perfetto per lui”

La nota del deputato regionale di Controcorrente

PALERMO – “Apprendo che Auteri, lo stesso che mi voleva buttare dal secondo piano minacciandomi di morte, è passato alla Dc di Cuffaro”. Lo scrive in una nota il deputato regionale di Controcorrente Ismaele La Vardera.

“Mi chiedo – continua la nota – se quindi quel partito appoggia la visione auteriana della politica? Un deputato finito alle cronache di tutti i giornali per aver fatto degli emendamenti di migliaia e migliaia di euro in favore di associazioni che avevano sede presso la casa della madre, mi chiedo come possa essere accolto da un partito a braccia aperte? Evidentemente Cuffaro non si fa le stesse mie domande”.