La Vardera: “Campo largo scelga presto o diventerà campo santo”

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha ufficializzato l'ingresso in Controcorrente

POZZALLO (RAGUSA) – In occasione della prima tappa del tour da candidato presidente di Ismaele La Vardera, è stato presentato a Pozzallo l’adesione del sindaco, Roberto Ammatuna.

“Un tour – dice il deputato regionale – che parte dalla consapevolezza che non è soltanto un movimento di mera protesta, ma un movimento di proposizione che certamente scompaginerà il quadro regionale generale. Da Pozzallo parte la mia candidatura a presidente della Regione e questo tour che toccherà tutti i comuni. Io mi rivolgo a quelli che non vanno a votare ed a tutte quelle persone che non credono più nella politica”.

“L’obiettivo – aggiunge – è tornare in quel palazzo, con una pattuglia di deputati che siano realmente controcorrente. Ovviamente guardiamo sempre agli amici del campo progressista, ma non si offendano: noi stiamo cercando di evitare che questo campo largo diventi un ‘campo santo’. Un campo che si deve muovere, che deve comprendere che bisogna scuotersi. Non può dare un nome unitario del candidato presidente gli ultimi due mesi, lo deve fare immediatamente dando un’alternativa”.