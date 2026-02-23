 La Vardera: "Campo largo scelga presto o diventerà campo santo"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

La Vardera: “Campo largo scelga presto o diventerà campo santo”

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha ufficializzato l'ingresso in Controcorrente
IL TOUR
di
1 min di lettura

POZZALLO (RAGUSA) – In occasione della prima tappa del tour da candidato presidente di Ismaele La Vardera, è stato presentato a Pozzallo l’adesione del sindaco, Roberto Ammatuna.

“Un tour – dice il deputato regionale – che parte dalla consapevolezza che non è soltanto un movimento di mera protesta, ma un movimento di proposizione che certamente scompaginerà il quadro regionale generale. Da Pozzallo parte la mia candidatura a presidente della Regione e questo tour che toccherà tutti i comuni. Io mi rivolgo a quelli che non vanno a votare ed a tutte quelle persone che non credono più nella politica”.

“L’obiettivo – aggiunge – è tornare in quel palazzo, con una pattuglia di deputati che siano realmente controcorrente. Ovviamente guardiamo sempre agli amici del campo progressista, ma non si offendano: noi stiamo cercando di evitare che questo campo largo diventi un ‘campo santo’. Un campo che si deve muovere, che deve comprendere che bisogna scuotersi. Non può dare un nome unitario del candidato presidente gli ultimi due mesi, lo deve fare immediatamente dando un’alternativa”.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI