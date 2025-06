La Vardera: “Le carrozze trainate dai cavalli sono uno scempio”

“Non capisco se Ferrandelli fa finta di non conoscere la sua stessa ordinanza"

PALERMO – “Non capisco se Ferrandelli fa finta di non conoscere la sua stessa ordinanza, perché nell‘intervista rilasciata a Live Sicilia fa confusione anche sugli orari ma, soprattutto, omette di dire che giace da due anni un mio disegno di legge per abolire la circolazione delle carrozze”, a dichiararlo è il deputato Ismaele La Vardera, presidente intergruppo contro i crimini sugli animali al Parlamento siciliano, che risponde all’assessore Fabrizio Ferrandelli intervistato da Live Sicilia.

“Se veramente vuole darmi una mano – aggiunge La Vardera – dica alla maggioranza della sua giunta di sostenermi in Parlamento per approvarlo. La verità è una: questa amministrazione non ha il coraggio di abolire questo scempio perché questi soggetti sono portatori di voti ad alcuni consiglieri comunali”.

“Spero di sbagliarmi e di vedere che Ferrandelli e Lagalla mi dimostrino il contrario”, conclude La Vardera.